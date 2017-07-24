Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в донесении ложного сообщения о минировании одной из станций метрополитена.

По сообщению пресс-службы главного управления Нацполиции Украины в Киеве, сейчас задержанный мужчина находится под домашним арестом, ведется досудебное расследование.

Инцидент произошел этой весной. В мае молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и заявил о минировании станции метро «Бориспольская». По данным правоохранителей, задержанный признал свою вину, объяснив свой поступок желанием пошутить. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.