Выкуп в 100 млн рублей потребовали похитители за министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

Об этом заявили СМИ источники в правоохранительных органах.

«Министра похитили буквально за неделю до его дня рождения и потребовали выкуп сперва в 100 млн рублей, затем в ходе переговоров снизили сумму до 70 млн рублей», — цитирует сообщение ТАСС.

Во время передачи части денег преступники были задержаны.

Ранее сообщалось, что 20 июля злоумышленники, угрожая оружием, похитили министра и держали его прикованным к батарее в одном из домов в Махачкале.

Личность преступников установлена, ведется следствие.