Скоростной трамвай, который следовал по маршруту 4, сошел с рельсов у одного из торговых комплексов по улице Рихарда Зорге 24 июля.

Происшествие случилось на остановке «Сады». В результате инцидента трамвай развернуло, так что он казался на проезжей части. Одна из полос движения оказалась заблокирована, сообщает ProKazan.ru.

В результате аварии на дорогах образовались пробки, движение к центру города существенно затруднено. Сейчас сотрудники аварийных служб устанавливают трамвай обратно на рельсы.