Россия не согласна с некоторыми пунктами резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР. Об этом заявил замглавы МИД России Геннадий Гатилов в понедельник.

«Работа идет, идет процесс консультаций по резолюции, не всё так с ней просто, там есть целый ряд моментов, которые потребуют очень тщательного обсуждения, в том числе есть несколько моментов, которые для нас неприемлемы в этом проекте», — сказал Гатилов.

При этом он отметил, что резолюция не должна ухудшать экономику Северной Кореи.

«Эта резолюция не должна быть направлена на экономическое удушение КНДР», — отметил замминистра.

Новая резолюция СБ ООН разрабатывается в связи с ядерными испытаниями и ракетными пусками, проводимыми Северной Кореей. При этом Гатилов отметил, что позиция РФ относительно испытаний КНДР не изменилась.

«Что касается нашего отношения к ракетным пускам и испытаниям ядерного оружия, мы всегда были против и считаем, что на это должна быть направлена резолюция СБ ООН. Однако ее нынешний проект выходит далеко за рамки их целей», — сказал замглавы МИД РФ.