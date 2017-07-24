По данным Росавиации, российские авиакомпании в первом полугодии 2017 года увеличили количество пассажирских перевозок на 21,5% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

За первые шесть месяцев авиакомпании РФ перевезли почти 46 млн человек.

Услугами международных перевозок российскими авиакомпаниями за отчетный период воспользовались 18,4 млн человек. Внутренними –– до 27,8 млн человек. Также в Росавиации назвали количество грузоперевозок, которые авиакомпании произвели за июнь. Порядка 89,75 тыс. т грузов и почты было транспортировано российскими авиалиниями, что превысило показатели прошлого года за этот же месяц на 16%.