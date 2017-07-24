Семейство медведей наведалось на обед в столовую рыболовецкого стана в Долинском районе Сахалинской области. К людям вышла медведица с тремя медвежатами.

Сначала один медвежонок через открытое окно пролез в столовую и съел еду, стоявшую на столе в ожидании рыбаков. Затем он открыл дверь помещения и впустил внутрь своих родственников. Наевшись, семейство удалилось в лес, сообщает ИА SakhalinMedia.

Рыбаки, наблюдавшие за происходящим из окна соседнего здания, тут же позвонили в лесничество. Его сотрудники, прибывшие на стан уже вечером, застали продолжение истории — медвежье семейство вновь пришло в столовую, уже на ужин.

Зверей отпугнули выстрелами из ружей. Пока хищники в стане не появлялись. В лесничестве не исключают, что медведица с медвежатами ушла на рыбалку.

Эксперты уверены, что животных в район стана привлекли запахи готовящейся еды и отходов, которые оставляют рыбаки и многочисленные отдыхающие.