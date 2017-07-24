Президент Польши Анджей Дуда наложит вето на законы о Верховном суде и о Национальном судебном совете. Об этом глава страны заявил на выступлении в понедельник.

«Я решил, что ветирую закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете, как связанный с ним», — цитирует «РИА Новости» Дуду.

По словам польского президента, до того, как законопроект о Верховном суде начали рассматривать в нижней палате парламента страны — сейме — он не был ознакомлен с ним.

«Изменения должны пройти так, чтобы они не разделили общество и государство», — цитирует телеканал «Звезда» Анджея Дуду.

Верхняя палата парламента Польши одобрила законопроект о реформе Верховного суда 22 июля. Документ предусматривает смену порядка избрания судей Верховного суда и предполагает возможность их назначения и увольнения.

Акции протеста проходят в Польше в связи с судебной реформой с 21 июля. Самая массовая из них прошла в Варшаве и собрала около 50 тыс. человек.