Возле поселка Нагорный в районе 77-го км автодороги Челябинск–Троицк 24 июля произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. Водитель и пассажир Renault погибли.

По предварительным данным, виновником аварии является автомобиль Renault. Он вылетел на встречную полосу движения и задел один из грузовиков. В результате касательного столкновения иномарку вынесло на другой грузовик, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В результате ДТП водитель и пассажир Renault скончались на месте. Остальные пассажиры автомобиля 1997, 1993 и 2005 годов рождения с травмами разной степени тяжести были доставлены в Южноуральскую больницу. Сейчас сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области проводятся следственные мероприятия на установление всех обстоятельств аварии.