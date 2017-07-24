Процедура импичмента президента Украины Петра Порошенко практически нереальна на сегодняшний день, заявила экс-глава министерства юстиции страны Елена Лукаш.

Она рассказала, что Конституция предусматривает отстранение президента от власти в случае госизмены или за другие тяжкие преступления. Однако при этом сама процедура импичмента очень сложна.

«Судите сами: чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включает в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении», — заявила Лукаш в интервью изданию «Лента.ру».

Экс-министр отметила, что факт преступления должен проверить Конституционный суд, а потом окончательное решение примет Верховная рада. При этом она добавила, что в настоящий момент механизмы импичмента не прописаны в украинской Конституции.

«Импичмент есть, а закона о нем нет», — сказала Лукаш.

По ее мнению, все это говорит о том, что политическая карьера Петра Порошенко вряд ли может закончиться импичментом.