Минздрав РФ поддержал запрет алкоголя в мелкой таре на кассах
Минздрав РФ считает полезным запрет продажи алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.
«Вы знаете, очень полезная мера», – цитирует его «Интерфакс».
При этом Костенников считает, что оценивать предложения по регулированию оборота алкоголя нужно с точки зрения ограничения доступности его для населения.
Ранее правозащитники намеревались направить инициативу о запрете продажи «шкаликов», «мерзавчиков» и «чекушек», поскольку в них разливают алкоголь сомнительного качества.