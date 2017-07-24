Минздрав РФ считает полезным запрет продажи алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

«Вы знаете, очень полезная мера», – цитирует его «Интерфакс».

При этом Костенников считает, что оценивать предложения по регулированию оборота алкоголя нужно с точки зрения ограничения доступности его для населения.

Ранее правозащитники намеревались направить инициативу о запрете продажи «шкаликов», «мерзавчиков» и «чекушек», поскольку в них разливают алкоголь сомнительного качества.