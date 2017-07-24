Мертвые серебряные караси найдены на береговой полосе пляжа в Охотске. Это представители семейства карповых, они обитают в соседнем озере Тунайча.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, необычное явление наблюдалось в минувшие выходные. Причем рыбу не трогали ни вороны, ни чайки.

Между тем, как объяснили в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, в озеро Тунайча, которое соединяется с Охотским морем протокой Красноармейской, часто заходят лососевые. Сима, горбуша и кета часто становятся добычей браконьеров, охотящихся с помощью тройников.

Часто при этом страдает и много другой рыбы, в том числе большие караси. Их уносит в море течением, а затем выбрасывает на берег.