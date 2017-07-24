Прокуратура в Нижневартовске проверила информацию о массовом заболевании детей энтеровирусным менингитом в учреждениях города. Диагноз подтвердился у 62 обратившихся в больницы несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Выяснилось, что с мая по июль текущего года за медицинской помощью обратились 117 детей.

Проверка была проведена после публикации агентства URA.RU.

Сообщается, что вспышка детского менингита произошла в июне в детских садах и летних лагерях Нижневартовска. Речь шла о 23 заболевших. Однако прокуратура выяснила, что за медпомощью обратились 117 несовершеннолетних. Диагноз подтвердился почти у 50% из них.

Медицинские учреждения города не стали экстренно извещать Роспотребнадзор о вспышке менингита. Прокурор Нижневартовска внес представления по итогам проверки руководителям городского департамента образования, детской поликлиники и окружной клинической больницы. Должностные лица больниц и 13 образовательных учреждений оштрафованы.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что в образовательных учреждениях города не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования по профилактике паразитарных и инфекционных болезней: детские сады и школы не закрывались своевременно на карантин, и в них не проводились дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, передает Утро.ru.

Энтеровирусный менингит — вирусное инфекционное заболевание. Его симптомами являются сильные головные боли, лихорадка и рвота.