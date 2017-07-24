Пятилетнего мальчика в Свердловской области убило молнией
Пятилетний мальчик погиб от удара молнией в Свердловской области.
Об этом заявило региональное управление следственного комитета.
По версии следствия, ребенок со взрослыми родственниками собирал грибы, когда началась гроза. «Во время начавшегося дождя они решили укрыться в пролеске, расположенном в 500 метрах от 24 километра трассы Первоуральск — Шаля. В ходе начавшейся грозы мальчика поразило ударом молнии», – цитирует сообщение «РИА Новости».
Взрослые вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.