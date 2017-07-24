Лоукостер «Победа» снял с рейса пассажира, закурившего на борту самолета. Об этом сообщили в авиакомпании.

«В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс по маршруту Махачкала–Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту «Победы», — сказано в сообщении перевозчика.

Отмечается, что нарушитель был передан сотрудникам полиции.

«Победа» намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки в Москве, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во Внуково, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса», — рассказали в авиакомпании.

С начала года компания зафиксировала почти 30 случаев курения на своих рейсах, после чего компания намерена ужесточить меры в отношении курильщиков на борту.