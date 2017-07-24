Плохая погода стала причиной задержки нескольких рейсов из Москвы в аэропорт Храброво в Калининграде 24 июля. Проблемы касаются плохой видимости на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани.

На запасной аэродром в Минске был отправлен самолет из Москвы (Домодедово), который выполнял рейсы 5N 6101 и WZ 101. Из столицы Белоруссии рейс И2 911 опоздал с посадкой на 40 минут. Рейс 5N 1753 из московского Домодедово задержали до 10:30, хотя вылет был назначен на 08:10, сообщает Klops.Ru.

Также из Домодедово задержали на 50 минут самолет, следующий по рейсу U6 371, а из московского Внуково один из самолетов отложен до 11:15. Из воздушного порта Калининграда, в связи с тем, что суда из Москвы прибывают с опозданием, задерживается отправка обратных рейсов.