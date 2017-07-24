Строительство новой станции московского метро «Мичуринский проспект» находится на завершающем этапе. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря запуску новой станции на Калининско-Солнцевской линии порядка 600 тыс. жителей Солнцево, Ново-Переделкино, Новой Москвы и районов вдоль Мичуринского проспекта получат метро в пешей доступности от дома.

«Мы вступаем в завершающую стадию строительства самой длинной ветки метро в Москве –– 25 км. Первую часть мы закончили –– от «Делового центра» до «Раменок» –– она запущена и работает», –– сообщил Собянин. По словам мэра, движение поездов на участке от «Раменок» до «Рассказовки» откроется в начале 2018 года.

В настоящее время проходят отделочные работы на новой станции, уже завершено строительство всех основных сооружений.