Собянин отследил ход строительства станции «Мичуринский проспект»
Строительство новой станции московского метро «Мичуринский проспект» находится на завершающем этапе. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Благодаря запуску новой станции на Калининско-Солнцевской линии порядка 600 тыс. жителей Солнцево, Ново-Переделкино, Новой Москвы и районов вдоль Мичуринского проспекта получат метро в пешей доступности от дома.
«Мы вступаем в завершающую стадию строительства самой длинной ветки метро в Москве –– 25 км. Первую часть мы закончили –– от «Делового центра» до «Раменок» –– она запущена и работает», –– сообщил Собянин. По словам мэра, движение поездов на участке от «Раменок» до «Рассказовки» откроется в начале 2018 года.
В настоящее время проходят отделочные работы на новой станции, уже завершено строительство всех основных сооружений.