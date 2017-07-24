Тайник с оружием и боеприпасами нашли полицейские во время расследования дела о мошенничестве. Его обнаружили во время обысков в фирме, которая занимается экспортом и заготовкой древесины.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД по области, следствие выявило факт попытки незаконного возмещения денежных средств. В частности, руководитель фирмы вступил в сговор с бухгалтером для получения компенсации НДС — более 340 тыс. рублей. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».

Во время обысков найден тайник с оружием. В нем находились три пистолета (маузер, ТТ и ПМ), а также более 150 патронов различного калибра и тротиловая шашка. Найденное направлено на исследование.