Гигантского толстолобика весом почти 42 кг и длиной 125 см поймали на Урале. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Самый большой в истории региона улов достался сотрудникам Госрыбцентра. Рыбу поймали в Исетском водохранилище. По оценке специалистов, ей около 19 лет, и эта рыба съела за свою жизнь более двух тонн фитопланктона. После проверки рыбу выпустили обратно в воду.

Всего ученым удалось выловить 12 белых толстолобиков возрастом от 3 до 5 лет и весом от 0,7 до 2,2 кг, сообщает ИА «Ура.ру». На основании хороших показателей роста и жирности тел рыб специалисты сделали вывод о постепенном улучшении экологической обстановки. Ранее специально для этого в водохранилище проводили зарыбление. Осенью туда выпустят очередную партию в несколько тысяч особей рыбы ценных пород.