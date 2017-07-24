Суммы в валютах разных стран и украшения похитил вор из квартиры пенсионерки в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, кража была совершена в ночь на воскресенье, 23 июля, на улице Криворожской.

Преступник проник в квартиру 68-летней женщины и вынес оттуда украшения на сумму 137 тыс. рублей, $100, €20, 1000 азербайджанских манат и 50 млрд долларов Зимбабве.

Вор, 61-летний уроженец Абхазии Роман Ш., был задержан полицией с поличным. Все похищенные ценности и деньги у него изъяты.