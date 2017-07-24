В столичном ФК «Динамо» могут появиться долги по зарплате. Об этом заявил гендиректор клуба Евгений Муравьев.

Он также подтвердил, что в клубе существуют задолженности по выплатам премиальных за выход в премьер-лигу, сообщает ТАСС. Кроме того, Муравьев заявил, что руководство клуба будет искать возможности финансирования, и отметил, что команд, которые бы не находились в такой ситуации, очень мало.

По итогам прошлого сезона московское «Динамо» стал победителей чемпионата ФНЛ и вернулся в премьер-лигу, сообщает «Спорт-Экспресс».