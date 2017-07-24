Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием актрису театра и кино, народную артистку РСФСР, Ирину Мирошниченко. Об этом говорится на официальном сайте администрации президента.

Глава государства особо отметил талант и обаяние актрисы, пожелал ей здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Мирошниченко известна своими ролями в таких фильмах как «Дядя Ваня», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре». Дебютную роль актриса сыграла в фильме «Я шагаю по Москве».