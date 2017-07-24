Апелляционное дело фельдшера Ирины Щербаковой, не поверившей тонущим на Сямозере детям в 2016 году, рассмотрят 31 июля.

Об этом заявили в Верховном суде Карелии.

«Дата слушания 31.07.2017 11.15», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По информации источников в суде, потерпевшие настаивают на ужесточении приговора.

Ранее суд приговорил Щербакову к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери. Фельдшер, которая приняла звонок от тонущего ребенка, не отреагировала на него, в результате чего спасательная операция началась слишком поздно.

Напомним, что в Карелии 18 июня 2016 года в результате шторма перевернулись два каноэ и погибли 14 детей.