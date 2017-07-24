Группа любителей зимнего плавания совершила экстремальный заплыв по Ангаре от Иркутска до Ангарска. Восемь моржей из клуба «Прибайкальцы» и один гражданин КНР преодолели в общей сложности 42 км.

По словам руководителя клуба Андрея Бугая, температура воды была от 12 до 14 градусов, на спортсменах не было неопреновых гидрокостюмов. Они меняли друг друга на воде. Некоторые даже не выходили из воды, чтобы пообедать.

Трудность заплыва состояла в сильном течении реки, которое может еще и меняться, сообщил глава клуба. Рядом с участниками находились лодки сопровождения.

В первый день экстремалы преодолели расстояние в 28 км. Затем они остановились на ночлег, а с утра продолжили путь. Финиш состоялся в микрорайоне Березовый залив в Ангарске. До него добрались все участники заплыва, передает ИА IrkutskMedia.