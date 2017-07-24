На 404-м км автодороги М2 «Крым» 22 июля в районе 14:45 произошла страшная авария. Пять человек, среди которых двое детей, получили травмы разной степени тяжести.

Автомобиль Renault, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения, решил обогнать впереди идущие машины. Обгон в данном месте трассы был разрешен, однако водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». Как сообщает InfoOrel, за рулем пострадавшего транспортного средства находился водитель 1966 года рождения.

В результате водителя «ВАЗа» госпитализировали в хирургическое отделение Кромской ЦРБ. Водитель и пассажиры автомобиля Renault, среди которых были 10-летний мальчик и 15-летняя девочка, также обратились в медучреждение с различными травмами.