В Омской области три чиновницы и депутат сельского совета предстали перед судом по обвинению в мошенничестве. Фигуранты незаконно завладели квартирой местной жительницы, а затем продали эту жилплощадь. В афере принимала участие глава Победительского поселения Наталья Нечаева.

Как передает РИА «Омск-информ», преступление было совершено в 2009 году. Нечаева ввела в заблуждение знакомую относительно того, что та может сняться с регистрационного учета по месту жительства при наличии задолженности по коммунальным платежам (около 100 тыс. рублей) только после добровольного отказа от квартиры. Женщина написала заявление об отказе от права собственности. С помощью фиктивной доверенности подсудимые продали жилье. Сумма причиненного ущерба составила 338 тыс. рублей.

В период с 2010 по 2011 год глава Победительского сельского поселения незаконно предоставила в собственность двум своим знакомым жилые помещения. В дальнейшем данные лица квартиры приватизировали. Нечаева получила 4 года лишения свободы условно, ее сообщники также получили условные сроки. Чиновников обязали вернуть потерпевшей деньги, полученные после незаконной продажи ее квартиры.