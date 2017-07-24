Глава «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил, что первая белорусская АЭС, которая сейчас строится, будет сдана в срок — в 2020 году.

«Мы вчера работали на станции, обсудили положение дел. У нас есть ответы на все вопросы. Исходим мы из обязательств «Росатома» всю станцию ввести в строй летом 2020 года», — рассказал Лихачев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также он отметил, что белорусские власти ставили задачу построить безопасную и современную станцию.

«Действуем исходя из этого пожелания, действительно это новое поколение безопасности 3+, в мире аналогов нет. Это самый экономичный подход к строительству, не ущерб качеству, безопасности и сроку строительства», — сказал Лихачев.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что власти уделяют этому проекту самое серьезное внимание, ведь решение о строительстве АЭС было для страны не простым.

«Я детально посвящен в планы строительства и его ход. Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее», — сказал белорусский президент.

Первая атомная станция в Белоруссии будет построена недалеко от города Островец Гродненской области и будет состоять из двух энергоблоков. Первый введут в эксплуатацию в 2019 году, второй — летом 2020 года.