Замминистра здравоохранения Владимир Костенников заявил, что на сопровождение систем телемедицины потребуется порядка 740 млн рублей ежегодно из федерального бюджета страны. Об этом он рассказал на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Законопроект о телемедицине, принятый Госдумой, дает возможность оказывать медицинскую помощь пациентам дистанционно. Используя данную технологию, можно будет выписывать электронные рецепты и взаимодействовать с больными онлайн.

Ранее директор департамента информатизации Минздрава Елена Бойко назвала сумму, которая потребуется от субъектов РФ для введения телемедицины. От 100 до 300 млн рублей понадобится на сопровождение и развитие данных систем.