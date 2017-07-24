«Вселенский разум» и «Ленивый зиккурат»: экспонаты «Архстояния»
В Калужской области прошел крупнейший в Европе фестиваль ландшафтных арт-объектов
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Фестиваль «Архстояние» прошел в Николо-Ленивце в 12-й раз. Лозунгом мероприятия стал вопрос «Как жить?». Художники и дизайнеры, участвующие в фестивале, должны были ответить на него с помощью своих работ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Арт-объект «Ротонда» художника Александра Бродского
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Одним из важнейших событий фестиваля стал перформанс «Быть вместе». Из строительного мусора и других отходов сделали 100 небольших деревянных скульптур, каждая из которых была вечером подожжена
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
«Ленивый зиккурат» представляет собой 18-метровую башню, построенную из срубов по принципу игры в кубики. При возведении объекта не использовались гвозди
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Перформанс «Дети гениев отдыхают на природе» художника Сергея Катрана. Гости влезали в пластиковые бочки, в которых были сделаны прорези, и пытались ходить в таком виде по площадке фестиваля
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Арт-объект «Вселенский разум» художника Николая Полисского — это огромный деревянный мозг, похожий изнутри на лабиринт
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Художник Виктория Чупахина внутри своего арт-объекта «Конура»
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Фрагмент арт-объекта «Вселенский разум» Николая Полисского
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Инсталляция «Вилла ПО-2» художника Александра Бродского, созданная из старых бетонных заборов
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