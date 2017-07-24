Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), выпавший с 17-го этажа здания Министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве, длительное время страдал онкологическим заболеванием, пишет ТАСС.

Ранее стало известно о трагической гибели 54-летнего сотрудника ФСИН, который рано утром в понедельник выпал из здания Минюста. Прибывшие на место бригады скорой помощи констатировали его смерть. ФСИН подтвердил «Известиям» информацию о данном происшествии.

В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции, проводится проверка по данному факту.