Вице-президент Ирака Нури аль-Малики пригласил российских инвесторов вкладывать в экономику Ирака.

«Нам важно, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие в политическом и экономическом плане», — заявил аль-Малики на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник.

Он отметил, что Багдад заинтересован в активном вовлечении России в иракские дела и сотрудничестве в сферах энергетики и торговли.

«Сейчас, когда мы покончили с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ) Ирак нуждается в инвестициях в сфере энергетики и торговли. И мы хотели бы, чтобы российские компании играли важную роль в это», — сказал политик.

Власти Ирака 10 июля объявили о победе над ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года. Также ранее аль-Малики заявлял, что намерен обсудить с российскими властями поставки вооружения иракской армии.