Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России подтвердила гибель сотрудника в результате падения с окна офисного здания.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина выпал с 17-го этажа Министерства юстиции в Москве в понедельник, 24 июля. Уточняется, что от полученных травм 53 летний мужчина скончался на месте еще до прибытия медиков.

«В результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в сообщении.