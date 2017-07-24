Двое махачкалинцев стали фигурантами уголовного дела по подозрению в похищении министра ЖКХ Республики Дагестан и совершении других преступлений. Об этом в понедельник сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, 20 июля 2017 года в Махачкале подозреваемые, угрожая оружием, похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, потребовав за его освобождение крупную сумму.

Во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей 21 июля подозреваемых задержали правоохранители, министр был освобожден.

Двое жителей Махачкалы подозреваются в похищении человека организованной группой, вымогательстве в особо крупном размере, а также в незаконном обороте оружия.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.