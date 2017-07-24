Все трое пострадавших в результате авиа-ЧП в Иркутской области доставлены в республиканскую больницу в Кызыле в Туве. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, других — как удовлетворительное, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Что стало причиной случившегося — пока неизвестно. По факту аварии доследственную проверку проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, передает ИА IrkutskMedia.

Как писали «Известия», самолет-амфибия Л-4 совершил жесткую посадку накануне, 23 июля, в районе Медвежьего озера. В результате пострадали трое человек, находившихся на борту.