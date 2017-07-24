МИД Польши обвинил Европу в поддержке протестов в стране
Протесты против судебной реформы в Польше финансируются из-за рубежа медиаконцернами, банками и международными корпорациями.
Об этом заявил глава МИД республики Витольд Ващиковский.
«Мы имеем дело с попытками свергнуть правительство. Вопрос судов, тех или иных реформ... — это только предлог», — цитирует его «РИА Новости».
По его мнению, оппозиция и некоторые силы в Европе не приняли результатов парламентских и президентских выборов и сейчас стремятся раскачать ситуацию в стране.
Ранее оппозиция потребовала от президента наложить вето на законы, которые серьезно меняют работу судебной системы.