Протесты против судебной реформы в Польше финансируются из-за рубежа медиаконцернами, банками и международными корпорациями.

Об этом заявил глава МИД республики Витольд Ващиковский.

«Мы имеем дело с попытками свергнуть правительство. Вопрос судов, тех или иных реформ... — это только предлог», — цитирует его «РИА Новости».

По его мнению, оппозиция и некоторые силы в Европе не приняли результатов парламентских и президентских выборов и сейчас стремятся раскачать ситуацию в стране.

Ранее оппозиция потребовала от президента наложить вето на законы, которые серьезно меняют работу судебной системы.