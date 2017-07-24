Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) произвел эвакуацию 68-летней женщины, которая пострадала при пожаре на юге столицы.

Об этом сообщается в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

По данным департамента, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома №54 на улице Севанской. Пострадавшая была направлена санитарным самолетом в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.