Первомайский районный суд Омска проведет заседание по иску местного жителя о том, что работодатель отказался принять его на должность продавца спортивного питания из-за того, что он похож на гея. Истец просит компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

По словам омича, директор магазина отказал ему в приеме на работу, сославшись на жеманные манеры и внешний вид кандидата, напоминающие гея. В свою очередь, руководитель Hardcore Андрей Чистяков не согласен с предъявленными обвинениями и настаивает на том, что кандидат на вакантную должность был слишком худым для представления спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

Заседание пройдет 4 августа в 14:30, сообщает «РИА Новости».