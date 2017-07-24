Около 14 часов потребовалось пожарным на то, чтобы ликвидировать возгорание на складе с древесиной в Хабаровске. Более пяти часов потребовалось, чтобы локализовать основной очаг пожара. Затем пожарные пытались не допустить его возобновления.

Сам пожар начался в воскресенье около полуночи. Его площадь составила 800 кв. м. Горела древесина, хранящаяся штабелями на открытом воздухе.

Как отмечает ИА AmurMedia, основная сложность при тушении была из-за того, что пожарные гидранты находились на значительном удалении от места пожара. На подъездных путях и площадке возле водоема на территории промзоны можно было поставить только одну машину.

В результате воду для тушения подвозили автоцистерны МЧС, а также автомобили «Водоканала» и предприятия, на территории которого возник пожар.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и нанесенный им материальный ущерб. Всего для ликвидации возгорания были задействованы более 50 человек и 24 единицы техники.