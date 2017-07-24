Мужчина выпал с 17 этажа Министерства юстиции в Москве в понедельник, 24 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что от полученных травм 53- летний мужчина скончался на месте еще до прибытия медиков. Погибший являлся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник ФСИН», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция устанавливает все подробности происшествия, не исключается версия суицида.

Минюст пока никак не прокомментировал инцидент. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.