В Алтайском крае ремонт двух участков федеральных трасс общей протяженностью 20 км идет с опережением графика. На автодороге Р-256 «Чуйский тракт» с 182-го по 186-й километр в Первомайском районе восстановили дорожное покрытие по технологии «Новачип». Осталось заменить дорожные знаки и указатели, сообщает altapress.ru.

На федеральной трассе А-322 «Барнаул–Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» по этой же технологии обновляется участок с 30-го по 46-й километр. Работы выполнены на 50%. Ремонт обеих дорог должен завершиться осенью.

Как ранее писали «Известия», на федеральных трассах Алтая стали чинить трещины по новой технологии. Разработка российских нефтепереработчиков — стыковочная битумная лента — позволяет ремонтировать покрытие дешевле и в четыре раза быстрее. В регионе прошли испытания инновационного способа.