Пекинская полиция обещает вознаграждение в $30 тыс. за помощь в поисках напавшего на людей с ножницами мужчины в минувшее воскресенье.

Инцидент произошел на станции по перемешиванию бетона в уезде Миюнь около Пекина, пишет «РИА Новости». Злоумышленник ранил пять человек, после чего пытался скрыться на микроавтобусе, сбив при этом девять человек, один из которых скончался.

Сотрудники полиции сумели задержать преступника, однако в понедельник утром местные СМИ опубликовали информацию от правоохранителей, что 39-летний мужчина по имени Ван Шаньвэн, ростом около 180 см с черными волосами, находится в розыске.

Полицейские просят сразу же им сообщить о местонахождении этого человека, в случае если он будет замечен.