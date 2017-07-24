Первая партия лососевых с начала новой путины поступит на прилавки хабаровских магазинов в первой декаде августа. Партия в 300 т будет реализована в рамках проекта «Доступная рыба».

Как сообщили ИА AmurMedia в комитете рыбного хозяйства минприроды Хабаровского края, цена 1 кг будет 130 рублей. В основном поставляется кета, пойманная в бассейне Амура. Сейчас уже выловлено уже 3,2 тыс. т так называемой летней рыбы.

Позже появится уже «осенняя» рыба с Охотского побережья. Власти рассчитывают, что это будет уже горбуша.

Как отмечает агентство, сейчас в магазинах Хабаровска реализуется красная рыба по цене в 290 рублей за 1 кг.