Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на юге Москвы. Об этом сообщает «телеканал 360».

Сотрудники полиции обнаружили труп 33-летнего мужчины на кухне одной из квартир в доме №7Б в районе Северное Чертаново.

«В указанной квартире, на кухне, был обнаружен труп мужчины 1984 года рождения с колото-резаными ранениями шеи и левого запястья. Установлено, что смерть покойного наступила около суток назад», — цитирует РЕН ТВ пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Причиной смерти, по предварительным данным, стало ранение в шею. В настоящий момент по данному делу полиция проводит проверку.

Отмечается, что с просьбой вскрыть входную дверь в квартиру обратился знакомый убитого.