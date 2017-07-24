Глава Минэнерго Грузии Илия Элошвили считает безосновательными претензии со стороны российской компании «Интер РАО», которой отказали в увеличении тарифов на производимую ею электроэнергию.

Об этом он заявил СМИ в понедельник, 24 июля.

«Последние 4–5 лет «Интер РАО» осуществляла успешную деятельность в Грузии... Тарифы регулировались, однако условия были настолько удобными, что у них не возникало никаких претензий», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что за отказ повышать тарифы компания «Интер РАО» и ее «дочки», которым принадлежат две ГЭС в Грузии — Храми-1 и Храми-2, подали иски на сумму более $120 млн.

Российская сторона настаивает, что в соответствующих пунктах двухстороннего меморандума есть пункты, которые дают ей право на повышение тарифов при определенных условиях, таких как обесценивание национальной валюты.