Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования девушки на одном из аттракционов в Екатеринбурге.

Установлено, что в начале июля на Октябрьской площади в городе Екатеринбурге молодая девушка во время прыжка с подъемника высотою три метра упала мимо аэроподушки, ударившись об асфальт. Потерпевшая получила травму в виде перелома и была доставлена в больницу.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, а также на установление конкретного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности», –– говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Свердловской области.

Виновник такого преступления может получить до шести лет лишения свободы.