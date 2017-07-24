Российские туристы, которые почти трое суток не могли вылететь из турецкого Бодрума, прибыли в Москву.

Рейс авиакомпании iFly с россиянами приземлился во Внуково ночью 23 июля.

Как рассказали отдыхающие «Пятому каналу», ожидание вылета оказалось относительно комфортным. Все туристы задержанного рейса были размещены в гостиницах.

По данным Ростуризма, рейс авиакомпании iFly из Бодрума в Москву был задержан из-за «вопросов технического обслуживания бортов». В настоящий момент прокуратура РФ занимается выяснением всех обстоятельств столь длительной задержки.