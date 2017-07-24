Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стихийной несанкционированной свалки в водоохранной зоне озера Глушица в Жуковском.

Как сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Андрей Марков, следователи зафиксировали крупные навалы мусора общей площадью более 100 тыс. кв. м на береговой линии. Отходы создают угрозу окружающей среде и относятся к четвертому классу опасности.

Следователям предстоит провести проверку по факту загрязнения окружающей среды стихийными свалками во всем Подмосковье. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал соответствующее указание.