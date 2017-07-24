Шестилетний мальчик, пропавший в субботу в Санкт-Петербурге, найден в 25 км от места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что ребенок пропал с детской площадки, где гулял с отцом.

«Сотрудники полиции нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадки Кировского района г. Санкт-Петербурга, в 25 км от места происшествия. Заявление о пропаже ребенка поступило от его отца вечером в субботу, 22 июля», — сказала Волк.

Полиции удалось установить, что мальчик самостоятельно ушел с детской площадки, сел в автобус и уехал.

В настоящее время ребенок передан родителям.