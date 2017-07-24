Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Андрей Марков сообщил, что в Московской области за десять лет заметно сократилось количество убийств.

По словам Маркова, Подмосковье по-прежнему остается одним из самых сложных регионов России по числу происшествий из-за высокой плотности населения и большого притока мигрантов. Однако следователям удалось добиться тенденции по снижению преступности более чем в три раза, пишет ТАСС.

Глава ГСУ отметил, что с начала 2017 года зарегистрировано около 200 убийств, большинство из которых происходят на бытовом уровне на почве ревности или во время распития алкоголя.