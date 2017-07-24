Афганские силовики ликвидировали на востоке страны не менее 25 террористов «Исламского государства» (ИГ–организация запрещена в РФ). Об этом сообщило министерство обороны Афганистана.

«Боевики ИГ (организация запрещена в РФ), среди которых и три местных командира, были ликвидированы в провинции Нангархар, военные также ранили 15 боевиков группировки», – говорится в заявлении ведомства.

В последние месяцы ситуация в Афганистане сильно ухудшилась. Террористические группировки, располагающиеся на территории страны, активизировали свою деятельность. Радикальное движение «Талибан», начало наступление на крупные города страны. Помимо этого, в Афганистане усилилось влияние ИГ (организация запрещена в РФ). В понедельник 24 июля в Кабуле был совершен теракт, в ходе которого погибли не менее 24 человек и еще несколько десятков пострадали.