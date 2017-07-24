В Тюменской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.

По информации УМВД по Тюменской области, автокатастрофа произошла на 317-м километре «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск». Мужчина, водитель Lada Priora, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз Scania с прицепом. Все пассажиры, находившиеся в «легковушке», скончались на месте, 30-летняя женщина, 32-летний мужчина, 11-летний мальчик и 54-летний водитель.

По факту ДТП проводится проверка.